السيسي وبايدن يؤكدان التوافق على أولوية حماية المدنيين بغزة وإيصال المساعدات

أكد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي أمس الاثنين التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وفي التفاصيل، قال بيان للرئاسة المصرية: "تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة، والتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة".