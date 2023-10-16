السيسي وبايدن يؤكدان التوافق على أولوية حماية المدنيين بغزة وإيصال المساعدات

أكد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي أمس الاثنين التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وفي التفاصيل، قال بيان للرئاسة المصرية: "تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة، والتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة".
ووفق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن الرئيسين اتفقا على خطورة الموقف الحالي، وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع، وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميَّين.
وتم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وناقش الرئيسان المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة، كما ناقشا الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام، وتم الاتفاق على استمرار التشاور، وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة.