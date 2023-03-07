لبنان يستعيد حق التصويت في الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم (الثلاثاء) أن لبنان استعاد حق التصويت في الأمم المتحدة بعد دفع مستحقات عامي 2022 و2023، وذلك بعد أن خسره للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات.