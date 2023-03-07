لبنان يستعيد حق التصويت في الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم (الثلاثاء) أن لبنان استعاد حق التصويت في الأمم المتحدة بعد دفع مستحقات عامي 2022 و2023، وذلك بعد أن خسره للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات.
وذكرت الوزارة أن لبنان عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة، وفقًا لـ"رويترز".
ولم تذكر الوزارة المبلغ الذي دفعه لبنان.
ونشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسالة في 17 يناير الماضي أعلن فيها أن لبنان قد فقد حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك خسرته الدومينيكان وغينيا الاستوائية والجابون وجنوب السودان وفنزويلا.
وأشار "جوتيريش" إلى أن لبنان بحاجة لسداد نحو 1.8 مليون دولار لاستعادة حق التصويت.