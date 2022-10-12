بادرت إلى تدميره.. اليابان تفشل في إطلاق صاروخ يحمل أقمارًا اصطناعية

وقال "فونو": "أمرنا بتدمير الصاروخ؛ لأنه إذا لم نتمكن من إرساله إلى المدار الذي خططنا له، فإننا لا نعرف إلى أين سيذهب، مما يؤدي إلى مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن المكان الذي يمكن أن يسقط فيه".