بادرت إلى تدميره.. اليابان تفشل في إطلاق صاروخ يحمل أقمارًا اصطناعية

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية أن إطلاق صاروخ ياباني يحمل أقمارًا اصطناعية إلى المدار لعرض تقنيات جديدة، أخفق بعد انفجاره، اليوم (الأربعاء)؛ بسبب مشكلة تموضُع.
وأُطلِقت المركبة غير المأهولة من مركز أوشينورا للفضاء في منطقة كاغوشيما في جنوب البلاد، وجرى بث عملية الإطلاق على الهواء مباشرة من قبل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّن ياسوهيرو فونو من "جاكسا" الذي تولى إدارة المشروع، أن إشارة التدمير الذاتي أُرسلت إلى الصاروخ بعد أقل من عشر دقائق؛ بسبب حالات خلل في التموضُع.
وقال "فونو": "أمرنا بتدمير الصاروخ؛ لأنه إذا لم نتمكن من إرساله إلى المدار الذي خططنا له، فإننا لا نعرف إلى أين سيذهب، مما يؤدي إلى مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن المكان الذي يمكن أن يسقط فيه".
وأشار إلى أن مشكلة فنية رُصِدَت قبل المرحلة الثالثة والأخيرة من الإطلاق، عندما كان آخر جهاز للدفع على وشك أن يُشعل.
وهذا الإطلاق، أول فشل لعملية إطلاق لليابان منذ نحو عقدين، والإخفاق الوحيد لإطلاق صاروخ "إيبسيلون" الذي يعمل بالوقود الصلب بعد خمس مهمات ناجحة منذ بدايته في 2013.