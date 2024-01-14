قمر تجسس و"تهجم أمريكي".. كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً باليستياً بعد وابل القذائف!

كان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد تعهد في اجتماع رئيس للحزب الحاكم في أواخر ديسمبر الماضي، بتوسيع ترسانته النووية وإطلاق أقمار تجسس اصطناعية إضافية للتعامل مع ما وصفها بـ"التحركات التهجمية" التي تقودها الولايات المتحدة.