نرفض العنف ولا بد من نقاش حقيقي.. "بايدن" يدعو لحظر السلاح المستخدم بمحاولة اغتيال ترامب

والإعلان المذكور كان جزءًا من إنفاق بقيمة 50 مليون دولار في الولايات التي تقرر نتيجة الانتخابات الرئاسية، ومثَّل تغييرًا في الاستراتيجية بعد التردد في البداية في إبداء الرأي في هذه القضية لتفادي التعامل مع مشاكل ترامب القانونية.