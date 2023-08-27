فرنسا تُقرِّر حظر ارتداء الطالبات المسلمات العباءة في المدارس الحكومية

وفي التفاصيل، تفرض فرنسا حظرًا صارمًا على الرموز الدينية في المدارس الحكومية، منذ ألغت قوانين تعود إلى القرن التاسع عشر، أي وقت النفوذ الكاثوليكي على التعليم الحكومي، وهي تعمل جاهدة الآن لتحديث الإرشادات للتعامل مع الأقلية المسلمة متزايدة العدد.