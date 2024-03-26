"السنغال": الفائز في الانتخابات الرئاسية يتطلع للمصالحة وإعادة بناء المؤسسات ومحاربة الفساد

وعد باسيرو ديوماي فاي الذي أحدث فوزه التاريخي من الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية في السنغال زلزالاً سياسياً، في خطاب الإثنين، شركاء بلاده "المحترمين" بأنها ستظل "الحليف الآمن والموثوق به"، وبالتركيز على تحقيق "المصالحة الوطنية وإعادة بناء المؤسسات" وتخفيض تكاليف المعيشة وبالشفافية ومحاربة الفساد.
وسعى باسيرو ديوماي فاي في أول خطاب يلقيه بعد الزلزال السياسي الذي أحدثه فوزه التاريخي من أول جولة في الانتخابات الرئاسية السنغالية الإثنين، إلى تطمين شركاء بلاده "المحترمين" بأنها ستبقى "الحليف الآمن والموثوق به".
في هذا الصدد، قال فاي في خطاب متلفز: "أود أن أقول للمجتمع الدولي ولشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف إن السنغال ستحتفظ بمكانتها دائماً، وستظل البلد الصديق والحليف الآمن والموثوق به لأي شريك سينخرط معنا في تعاون شريف ومحترم ومثمر للطرفين". مضيفاً أنه يعتزم العمل من أجل إحداث تغييرات داخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس).