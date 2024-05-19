بناء على طلب إيران.. الاتحاد الأوروبي يساعد في البحث عن مروحية "رئيسي"

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه فعّل نظام الخرائط الخاص به لمساعدة إيران في العثور على المروحية التي كان على متنها الرئيس إبراهيم رئيسي حين تعرّضت إلى حادث في غرب البلاد الأحد.
وفي التفاصيل، قال المفوض الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش عبر منصة إكس: "بناء على طلب مساعدة من إيران، نفعّل خدمة خرائط الاستجابة السريعة (كوبرنيكوس إي إم إس) التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب حادث المروحية التي يُعتقد أنها كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته".
وأفاد التلفزيون الإيراني الأحد بأن الهلال الأحمر نفى العثور على طائرة الرئيس الإيراني، وذكر أن فرق البحث عثرت على حطام الطائرة، وفقًا للعربية نت.
ونقل تلفزيون العالم الإيراني عن المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني القول إن قوات الجيش والحرس الثوري والشرطة توجد في موقع المروحية.
وكان مسؤول إيراني قد صرح بأن طائرة هليكوبتر تقل رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سقطت الأحد أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف في طريق عودتها من زيارة للحدود مع أذربيجان.
وقال لرويترز إن حياة رئيسي وأمير عبد اللهيان "في خطر بعد سقوط الطائرة الهليكوبتر"، مضيفًا : "ما زال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية".
وفي وقت سابق اليوم، تعرضت طائرة هليكوبتر ضمن موكب للرئيس الإيراني، مكون من 3 طائرات، لحادث، وفق التلفزيون الإيراني الرسمي.
وأضاف التلفزيون أن الحادث وقع في محافظة أذربيجان الشرقية، مردفًا أن المروحية التي كانت تقل رئيسي هبطت "اضطراريًا"، موضحًا أن الظروف الجوية الصعبة تعيق وصول فرق الإنقاذ إلى منطقة الحادث شمال غربي إيران.
وأكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي أن طائرة هليكوبتر في موكب رئيسي واجهت صعوبة في الهبوط، مشيرًا إلى أن الظروف الجوية الصعبة تعرقل فرق الإنقاذ.