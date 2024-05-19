بناء على طلب إيران.. الاتحاد الأوروبي يساعد في البحث عن مروحية "رئيسي"

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه فعّل نظام الخرائط الخاص به لمساعدة إيران في العثور على المروحية التي كان على متنها الرئيس إبراهيم رئيسي حين تعرّضت إلى حادث في غرب البلاد الأحد.