قتيل وسبعة جرحى بعد ضربات إسرائيلية على مطار حلب

نقلت وسائل إعلام رسمية سورية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء عن مصدر عسكري، قوله إن إسرائيل شنت هجومًا في وقت متأخر من الاثنين أسفر عن مقتل عسكري وإصابة سبعة آخرين بينهم مدنيان، إلى جانب إخراج مطار حلب الدولي عن الخدمة.
وذكر الإعلام السوري في وقت سابق، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" على محيط حلب، وأنها أسقطت عددًا من الصواريخ. وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا؛ حيث تزايد نفوذ طهران منذ بدأت في دعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011.
وقُتِل عسكري وأصيب 7 أشخاص آخرون مساء الاثنين، في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط مدينة حلب في شمال سوريا، وأدت إلى خروج مطارها عن الخدمة؛ وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".
ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالى الساعة 23:35 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب، مستهدفًا مطار حلب الدولي وعددًا من النقاط في محيط حلب".
وأشارت الوكالة إلى أن القصف أدى "إلى استشهاد عسكري وإصابة 7 بجروح بينهم 2 مدنيان، ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".
من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "دوت عدة انفجارات في منطقة مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري في حلب، نتيجة استهداف إسرائيلي".