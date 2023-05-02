قتيل وسبعة جرحى بعد ضربات إسرائيلية على مطار حلب

وذكر الإعلام السوري في وقت سابق، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" على محيط حلب، وأنها أسقطت عددًا من الصواريخ. وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا؛ حيث تزايد نفوذ طهران منذ بدأت في دعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011.