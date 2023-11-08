وصفه بـ"سيد الهراء".. "أولمرت" يهاجم "نتنياهو" ويرفض سيطرة "إسرائيل" على غزة

وحذر "أولمرت، "قائلًا: "الأولوية يجب أن تكون للتفاوض على نهاية اللعبة مع المجتمع الدولي؛ بما في ذلك العودة إلى المحادثات حول تشكيل دولة فلسطينية، بدلًا من إعادة عقارب الساعة للوراء نحو الإشراف العسكري الكامل على غزة".