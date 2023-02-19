ردًا على إطلاق كوريا الشمالية "بالستيًا".. واشنطن وسيئول تجريان مناورات تشمل قاذفة استراتيجية

وبيّنت أن الصاروخ الذي أطلق من مطار بيونغ يانغ الدولي، ارتقى إلى أقصى ارتفاع يبلغ 5768.5 كيلومترًا، وقطع مسافة 989 كيلومترًا لمدة 4015 ثانية قبل أن يصيب بدقة المنطقة المحددة مسبقًا في المياه المفتوحة لبحر كوريا الشرقي، الذي يسمى أيضًا بحر اليابان.