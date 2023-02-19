ردًا على إطلاق كوريا الشمالية "بالستيًا".. واشنطن وسيئول تجريان مناورات تشمل قاذفة استراتيجية

أعلن جيش كوريا الجنوبية، اليوم (الأحد) أنه أجرى تدريبات عسكرية جوية مشتركة مع جيش الولايات المتحدة، تشمل قاذفة استراتيجية أمريكية؛ وذلك ردًا على إطلاق كوريا الشمالية أمس لصاروخ بالستي عابر للقارات.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن أحدث تجارب بيونغ يانغ لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ-15"، هي الأولى منذ سبعة أسابيع، جاءت في إطار تدريب مفاجئ، وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّنت أن الصاروخ الذي أطلق من مطار بيونغ يانغ الدولي، ارتقى إلى أقصى ارتفاع يبلغ 5768.5 كيلومترًا، وقطع مسافة 989 كيلومترًا لمدة 4015 ثانية قبل أن يصيب بدقة المنطقة المحددة مسبقًا في المياه المفتوحة لبحر كوريا الشرقي، الذي يسمى أيضًا بحر اليابان.
وقوبل هذا الإطلاق بعد ظهر أمس بإدانة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان التي أعلنت أنه سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة، بالإضافة إلى دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.
وتبدأ سيئول وواشنطن تدريبات مشتركة في الأيام المقبلة؛ بهدف تحسين استجابتهما في حال وقوع هجوم نووي تطلقه كوريا الشمالية.