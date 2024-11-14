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نزيف يتواصل.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 43736 شهيدًا

ارتكاب 3 مجازر واستشهاد 24 فلسطينيًا وإصابة 112 في الساعات 24 الماضية
نزيف يتواصل.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 43736 شهيدًا
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 43736 شهيدًا، ونحو 103370جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 24 فلسطينيًا وإصابة 112 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 3 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم، لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

الاحتلال الإسرائيلي
غزة

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