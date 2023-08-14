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بالفيديو.. مقتل 12 شخصًا عقب انفجار بمحطة وقود في "داغستان الروسية"

الشرطة تعمل على إبعاد المدنيين عن مكان الحادث بسبب مخاطر حدوث انفجار ثانٍ
بالفيديو.. مقتل 12 شخصًا عقب انفجار بمحطة وقود في "داغستان الروسية"

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية داغستان الروسية، أن الانفجار الذي وقع في محطة التزود بالوقود بالعاصمة أدى إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وأوضحت السلطات- حسب موقع RT أنه: "بحسب البيانات الأولية لهذه الساعة، قتل 12 شخصًا بينهم طفلان وأصيب 50 آخرون في انفجار بمحطة وقود في محج قلعة".

وأفادت مواقع التواصل الاجتماعي بأن الحريق في داغستان امتد من محطة الوقود إلى المنازل المجاورة. وتبلغ مساحة الحريق بعد الانفجار 500 متر مربع.

وتعمل الشرطة على إبعاد المدنيين عن مكان الانفجار، بسبب مخاطر حدوث انفجار ثانٍ.

لمشاهد الفيديو:

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محطة وقود
انفجار بمحطة وقود
جمهورية داغستان الروسية

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