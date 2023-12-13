"حتى إشعار آخر".. البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس يخلف "الحلبوسي"

ورشحت أسماء كثيرة في الأسابيع الأخيرة لخلافة "الحلبوسي" في هذا المنصب عبر وسائل الإعلام العراقية، ويرى الكثير من المراقبين أن البرلمان لن يتفرغ لانتخاب رئيس له إلا بعد انتخابات مجالس المحافظات.