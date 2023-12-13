"حتى إشعار آخر".. البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس يخلف "الحلبوسي"

قرر البرلمان العراقي حتى إشعار آخر إرجاء جلسة لانتخاب رئيس جديد له كانت مقررة اليوم (الأربعاء)؛ بسبب انشغال النواب بانتخابات مجالس المحافظات المرتقبة في 18 ديسمبر الجاري، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف نوفمبر رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز للبرلمان، بناءً على دعوى "تزوير" تقدّم بها أحد النواب.
ورشحت أسماء كثيرة في الأسابيع الأخيرة لخلافة "الحلبوسي" في هذا المنصب عبر وسائل الإعلام العراقية، ويرى الكثير من المراقبين أن البرلمان لن يتفرغ لانتخاب رئيس له إلا بعد انتخابات مجالس المحافظات.
ويضم البرلمان العراقي 329 نائباً، وتملك أحزاب وتيارات شيعية معظمها مقربة من إيران، الغالبية فيه.