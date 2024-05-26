وصف "بايدن" بـ"الطاغية" فردوا عليه "هذا أنت".. "ترامب" يُقابَل بصيحات الاستهجان في مؤتمر انتخابي

وعُقد المؤتمر في فندق واشنطن هيلتون خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما يختار التحرريون مرشحهم الرئاسي عن الحزب الليبرتاري، مع وجود مرشحين، بما في ذلك تشيس أوليفر من جورجيا، ومايكل ريكتنوالد من بنسلفانيا، وتشارلز بالاي من لويزيانا، ولارس مابيستيد من كاليفورنيا، وفقًا لما أوردت صحيفة "فوكس نيوز" اليوم الأحد.