اجتماع طارئ لـ"هيئة حقوق الإنسان" لبحث التداعيات الحقوقية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي على قطر

تعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا طارئًا يوم الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات الوزارية في الأمانة العامة بجدة، بحضور الأمين العام للمنظمة وأعضاء الهيئة وممثلي الدول الأعضاء.
ويأتي الاجتماع لبحث التداعيات الإنسانية والحقوقية الخطيرة للغارة الجوية الإسرائيلية غير القانونية على دولة قطر في التاسع من سبتمبر 2025، والتي اعتُبرت انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنساني، فضلًا عن كونها تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المنطقة واستقرارها.
وبناءً على الإدانة القوية للهجوم الصادرة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتماشيًا مع مخرجات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي استضافتها الدوحة في 15 سبتمبر 2025، سيركز الاجتماع على الأبعاد الحقوقية والإنسانية للأزمة، وتقييم الوضع الميداني، وصولًا إلى وضع توصيات عاجلة تخدم مصالح الدول الأعضاء.
وأكدت الهيئة التزامها بالعمل مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين لدعم الحقوق الأساسية للمدنيين، وضمان المساءلة عن الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي.