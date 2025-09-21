اجتماع طارئ لـ"هيئة حقوق الإنسان" لبحث التداعيات الحقوقية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي على قطر

وبناءً على الإدانة القوية للهجوم الصادرة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتماشيًا مع مخرجات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي استضافتها الدوحة في 15 سبتمبر 2025، سيركز الاجتماع على الأبعاد الحقوقية والإنسانية للأزمة، وتقييم الوضع الميداني، وصولًا إلى وضع توصيات عاجلة تخدم مصالح الدول الأعضاء.