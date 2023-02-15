مطار ميونيخ يلغي 700 رحلة ركاب بسبب إضراب طاقمَيْ الأرض والأمن

وتسبَّبت مستويات التضخم المسجلة في الأشهر الأخيرة في ألمانيا، التي بلغت ذروتها عند 10.4 في المئة في أكتوبر، في توتر خلال مفاوضات الأجور السنوية في مختلف القطاعات، صاحبته إضرابات في بعض الأحيان.