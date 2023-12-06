ألمانيا تشيد بالقرار الأمريكي وتدعو إلى عقوبات أوروبية على مستوطنين إسرائيليين

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر في مؤتمر صحفي: "نعتقد أنه من المهم إحراز تقدم في هذا النقاش على المستوى الأوروبي أيضًا"، مضيفًا أن برلين "تشارك بنشاط في هذه المناقشات قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الاثنين".