"غوتيريش" يعرب عن قلقه إزاء التصعيد وتبادل إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"

من جهة أخرى، أعلن "حزب الله" في بيان، الأحد، بدء الهجوم على إسرائيل، ردًا على اغتيال أحد أبرز قيادييه فؤاد شكر بهجوم جوي باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي.