"غوتيريش" يعرب عن قلقه إزاء التصعيد وتبادل إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأحد، عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع في ضوء تبادل الضربات بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني ودعا إلى خفض التصعيد في المنطقة.
وفي التفاصيل، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين: "يشعر الأمين العام بقلق عميق إزاء الزيادة الكبيرة في عمليات إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. هذه الإجراءات تعرّض الشعبين اللبناني والإسرائيلي للخطر وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين".
ودعا غوتيريش أطراف النزاع إلى وقف التصعيد وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر أمس الأحد عن "هجوم استباقي" ضد حزب الله، وأكدت مصادر لبنانية وإسرائيلية تنفيذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 غارة على مناطق في جنوب لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له "نشن هجمات في لبنان لإزالة تهديدات لحزب الله بعد رصد استعداده لإطلاق قذائف وصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف البيان: "تقوم طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات العسكرية بمهاجمة أهداف لحزب الله شكلت تهديدًا فوريًا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية".
من جهة أخرى، أعلن "حزب الله" في بيان، الأحد، بدء الهجوم على إسرائيل، ردًا على اغتيال أحد أبرز قيادييه فؤاد شكر بهجوم جوي باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي.