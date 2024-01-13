"ماسك" يعتبر موتَ مدون أمريكي في سجن أوكراني "حادثةً فظيعةً جدًّا"

وقبل ذلك بيوم قال الصحفي الأمريكي "تاكر كارلسون"، نقلًا عن والد غونزالو ليرا: إن المدون الأمريكي توفي عن عمر يناهز 55 عامًا في أحد السجون الأوكرانية؛ حيث كان محتجزًا بسبب "جريمة تتعلّق بانتقاد حكومتَيْ زيلينسكي وبايدن".