أمريكا ستقترح على "إسرائيل" بدائل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح

في السياق نفسه، أفاد مكتب وزير الأمريكي لويد أوستن، اليوم، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل في أول زيارة رسمية له منذ اندلاع الحرب مع حركة "حماس"، بناءً على دعوة "أوستن"، وفقًا لـ"رويترز".