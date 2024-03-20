أمريكا ستقترح على "إسرائيل" بدائل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين، اليوم (الأربعاء)، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تدرس عدة بدائل للعملية العسكرية البرية التي تريد "إسرائيل" تنفيذها بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث نزح مئات آلاف الفلسطينيين.
وذكر المسؤولون أن إدارة "بايدن" ستقترح هذه البدائل على وفد إسرائيلي رفيع المستوى، من المقرر أن يزور واشنطن الأسبوع المقبل.
في السياق نفسه، أفاد مكتب وزير الأمريكي لويد أوستن، اليوم، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل في أول زيارة رسمية له منذ اندلاع الحرب مع حركة "حماس"، بناءً على دعوة "أوستن"، وفقًا لـ"رويترز".
وبيّن المكتب أن "غالانت" سيجتمع مع وزير الدفاع في "البنتاغون"؛ للبحث في تطورات الحرب في قطاع غزة ومجالات التعاون العسكري الثنائي والقضايا الإنسانية.
وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن إرسال وفد بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، للبحث في الهجوم البري الذي تعد له "إسرائيل" في رفح في جنوب قطاع غزة، للقضاء على "حماس".