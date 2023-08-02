رئيس "عسكري النيجر": عقوبات "إيكواس" غير قانونية ولن نرضخ للضغوط

رفض عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر، اليوم الخميس، العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" رداً على الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.