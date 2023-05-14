قصف مدفعي وجوي.. اشتباكات عنيفة بين فرقاء السودان في العاصمة

تعرضت أجزاء من العاصمة السودانية لقصف مدفعي وجوي، اليوم (الأحد)، مع غياب أي دلائل على استعداد أي من الفصيلين العسكريين المتحاربين للتراجع عن موقفه، في صراع أودى بحياة المئات.