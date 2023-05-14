قصف مدفعي وجوي.. اشتباكات عنيفة بين فرقاء السودان في العاصمة

تعرضت أجزاء من العاصمة السودانية لقصف مدفعي وجوي، اليوم (الأحد)، مع غياب أي دلائل على استعداد أي من الفصيلين العسكريين المتحاربين للتراجع عن موقفه، في صراع أودى بحياة المئات.
وأفاد مراسل من "رويترز" وشهود عيان، بأن قذائف مدفعية سقطت على مدينة بحري، وتعرضت أم درمان لغارات جوية في وقت مبكر اليوم.
من جهتها، ذكرت سلمى ياسين، وهي مدرسة تعيش في أم درمان، أن غارات جوية مكثفة وقعت في منطقة صالحة، وهزت أبواب البيت.
وتركز الصراع منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل شهر في الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان، الواقعتين قبالتها على الجانب الآخر من فرعي النيل الأبيض والأزرق، بالإضافة إلى إقليم دارفور في غرب البلاد.