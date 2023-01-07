سريع وشفاف.. الأمم المتحدة تدعو بوركينا فاسو لفتح تحقيق في مقتل 28 مدنيًا

وأثنى "تورك" على إعلان السلطات فتح تحقيق في ملابسات هذه الحادثة؛ مطالبًا بأن يكون سريعًا وشاملًا وحياديًّا وشفافًا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن ذلك؛ بغضّ النظر عن مراكزهم أو مناصبهم؛ وفقًا لـ"فرانس برس".