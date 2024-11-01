سقوط 102 قتيل.. قصف إسرائيل لـ55 مرفقاً بلبنان يثير قلق "الصحة العالمية"

وقالت هاريس: "بشكل عام، تم التحقق من وقوع 55 هجومًا، لكن وزارة الصحة أفادت بأن الأرقام أعلى من ذلك بكثير، حيث يقتل ويصاب العديد من العاملين أثناء وجودهم خارج الخدمة - وهذا مهم لأن أنظمة الرعاية الصحية منهكة أصلاً".