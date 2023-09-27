السلطات العراقية تضبط 14 متهمًا بحريق الحمدانية.. والتحقيق يصدر خلال 72 ساعة

وتفصيلاً، قال الشمري في تصريحات، نقلها التلفزيون العراقي، إن نتائج التحقيق في الحادث ستُعلَن خلال 72 ساعة، وذلك بعدما ترأس الشمري اجتماعًا في محافظة نينوى مع اللجنة التحقيقية التي شُكلت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة لمعرفة ملابسات حادث قضاء الحمدانية.