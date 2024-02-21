4 آلاف ضحية في 2023.. قارة إفريقيا تحتضن نصف أنشطة الإرهاب حول العالم

وهنالك جماعة "النصرة" التي تكونت في مالي في عام 2017، وضمت تحالفًا من عدد من الإرهابيين الذين ينتمون لتنظيمات وحركات مسلحة مختلفة، أعلنوا تجمعهم واندماجهم في هيكل واحد، ومبايعتهم لأيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة آنذاك.