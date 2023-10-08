حاملة طائرات تتحرك.. أمريكا ترسل مساعدات عاجلة لإسرائيل بعد هجمات حماس

وفي التفاصيل، أبلغ الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مساعدة عسكرية أمريكية إضافية في طريقها إلى إسرائيل، إثر هجمات حركة حماس، مؤكدًا أن "مزيدًا منها سيصل في الأيام المقبلة"، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد.