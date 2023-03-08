وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع المسؤولين المصريين تعميق الشراكة الثنائية طويلة الأمد

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم (الأربعاء)، قادمًا من بغداد، في إطار جولة إقليمية تشمل الأردن والعراق ومصر و"إسرائيل".
وقال "أوستن" عقب وصوله: "إن الشراكة الدفاعية الأمريكية- المصرية، هي ركن أساسي للالتزام الأمريكي في هذا الإقليم" وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "أنا هنا لتقوية تعاوننا في قضايا أساسية، والسعي لفرص لتعميق شراكتنا الثنائية طويلة الأمد مع مصر".
ومن المقرر أن يلتقي أوستن بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسؤولين المصريين، قبل أن يغادر إلى تل أبيب.