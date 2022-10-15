وزير المالية البريطاني الجديد ينذر برفع بعض الضرائب

قال وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت، اليوم السبت: إن بعض الضرائب ستزيد، في حين أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططًا له سلفًا مع ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة المصداقية المالية لبريطانيا.