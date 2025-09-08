بعد اتهامها بمعاداة السامية.. مدريد تستدعي سفيرها من إسرائيل

وبحسب بيانات رسمية، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 عن مقتل أكثر من 64 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين، فيما لا تزال فرق الإنقاذ عاجزة عن انتشال العديد من الضحايا من تحت الأنقاض.