أين أسلحة "حزب الله"؟.. جولة للسفراء تُخرِج مطار بيروت من دائرة أكاذيب "تلغراف"

جال عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية اليوم الاثنين، في مطار بيروت الدولي، بعد المقال الذي نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية وقالت فيه إن "حزب الله" يخزن الأسلحة في المطار.