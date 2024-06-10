أمريكا تفرض عقوبات جديدة على الحوثيين

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، عقوبات جديدة على جماعة الحوثي التي كانت قد أعادت تصنيفها على قوائم الإرهاب خلال فبراير الماضي من جراء هجماتها على حركة الملاحة البحرية بمنطقة البحر الأحمر.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان، أن هناك إجراءات جديدة اتخذت ضد 4 أفراد و4 كيانات وسفينتين مكنتا من النقل غير المشروع للسلع من قبل الشبكات المالية، التي تدعم الإرهاب.
وأضاف "ميلر" أن الإجراءات الجديدة تشمل شبكة الميسر المالي للحوثيين المصنف من قبل الولايات المتحدة سعيد الجمل، وأن هذا الأخير يواصل الاستفادة من شبكة دعم موسعة لتسهيل البيع غير المشروع للسلع.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل فرض تكاليف على أولئك الذين يسعون إلى تسهيل هذه الأنشطة غير المشروعة.
ومنذ نوفمبر، شن المتمردون الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على سفن تجارية بالبحر الأحمر وبحر العرب يعلنون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، دعما للفلسطينيين بقطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وتقود واشنطن تحالفاً بحرياً دولياً بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الإستراتيجية التي تمر عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية.
وتشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، منذ 12 يناير، وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيرات يقول إنها معدة للإطلاق.