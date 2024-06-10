أمريكا تفرض عقوبات جديدة على الحوثيين

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان، أن هناك إجراءات جديدة اتخذت ضد 4 أفراد و4 كيانات وسفينتين مكنتا من النقل غير المشروع للسلع من قبل الشبكات المالية، التي تدعم الإرهاب.