قتلوا "بانا" ولا تزال موجودة.. وزير تعليم فلسطين مفتتحاً الدراسة: سنقهر المحتل بالعلم

وفي القطاع المنكوب، حرم عدوان الاحتلال أكثر من 630 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم منذ السابع من أكتوبر 2023، يضاف إليهم أكثر من 58 ألفاً يُفترض أن يلتحقوا بالصف الأول في العام الدراسي الجديد، فضلاً عن 39 ألفاً ممّن لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة.