أستراليا تقدّم مساعدات إنسانية إضافية لقطاع غزة بقيمة 10 ملايين دولار أسترالي

وقالت الوزيرة وونغ "إن الدعم الأسترالي سيساعد على معالجة الوضع الإنساني المتدهور من خلال توفير التغذية ومنتجات النظافة الصحية الأساسية. إن الإغاثة الإنسانية السريعة والآمنة وغير المعوقة يجب أن تصل إلى المدنيين، ويجب حماية العاملين في مجال الإغاثة؛ لتمكينهم من أداء عملهم المنقذ للحياة، وسنواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والإفراج عن الرهائن".