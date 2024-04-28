وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى لبنان.. ويقدم خطة لتجنب الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"

وصل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم (الأحد) إلى لبنان حيث سيطرح مقترحات لمنع المزيد من التصعيد والحرب المحتملة بين إسرائيل وجماعة حزب الله المتحالفة مع إيران، إذ تسعى باريس لتقديم خارطة طريق يمكن للجانبين قبولها للتخفيف من حدة التوتر.
وأفاد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، بأنه سيقدم مجموعة من المقترحات لمسؤولين لبنانيين من شأنها الحد من الوتر بين إسرائيل و"حزب الله".
وقال " سيجورنيه" بعد أن زار قوات حفظ السلام في الناقورة بجنوب لبنان: "إذا شاهدت الوضع اليوم.. إذا لم تكن هناك حرب في غزة، يمكننا أن نتحدث عن وجود حرب في جنوب لبنان بالنظر إلى عدد الضربات والتأثير على المنطقة".
وأضاف: "سأوصل رسائل وأطرح مقترحات على السلطات هنا لدفع هذه المنطقة للاستقرار وتجنب نشوب حرب"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وفي وقت سابق هذا العام قدم "سيجورنيه" مبادرة تقترح انسحاب وحدة النخبة التابعة لـ"حزب الله" مسافة عشرة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية بينما توقف إسرائيل ضرباتها في جنوب لبنان.
وتبادل الجانبان الضربات في الأشهر القليلة الماضية، لكن التبادلات زادت منذ أطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل ردًا على هجوم إسرائيلي على السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق أدى إلى مقتل أعضاء في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.