وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى لبنان.. ويقدم خطة لتجنب الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"

وقال " سيجورنيه" بعد أن زار قوات حفظ السلام في الناقورة بجنوب لبنان: "إذا شاهدت الوضع اليوم.. إذا لم تكن هناك حرب في غزة، يمكننا أن نتحدث عن وجود حرب في جنوب لبنان بالنظر إلى عدد الضربات والتأثير على المنطقة".