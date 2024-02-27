"بايدن": إسرائيل وافقت على وقف العمليات العسكرية في غزة خلال رمضان

وبيّن أنه إذا نجح تنفيذ وقف إطلاق النار المؤقت، فسيكون التحرك في اتجاه يسمح بتغيير الوضع، ولن يتم تنفيذ حل الدولتين فوراً بل ستكون هناك عملية تدريجية للوصول إلى حل الدولتين، وضمان أمن إسرائيل واستقلال الفلسطينيين.