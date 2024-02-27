"بايدن": إسرائيل وافقت على وقف العمليات العسكرية في غزة خلال رمضان

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الثلاثاء): "إن إسرائيل وافقت على عدم القيام بعمليات عسكرية خلال شهر رمضان في قطاع غزة لمنح فرصة لإطلاق سراح جميع المحتجزين ".
وأضاف "بايدن" في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز": "إن إسرائيل التزمت بالسماح للفلسطينيين بإخلاء رفح في جنوب غزة قبل تكثيف حملتها العسكرية هناك للقضاء على حركة حماس".
وتابع: "إن هناك اتفاقاً من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بين الجانبين مع إطلاق سراح المحتجزين".
وحذر من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط ضحايا مدنيين فلسطينيين بأعداد كبيرة.
وذكر الرئيس الأميركي أن وقف إطلاق النار المؤقت سيسهم في تحسين العلاقات مع الدول المجاورة لإسرائيل، وتعزيز عملية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وبيّن أنه إذا نجح تنفيذ وقف إطلاق النار المؤقت، فسيكون التحرك في اتجاه يسمح بتغيير الوضع، ولن يتم تنفيذ حل الدولتين فوراً بل ستكون هناك عملية تدريجية للوصول إلى حل الدولتين، وضمان أمن إسرائيل واستقلال الفلسطينيين.