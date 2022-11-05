الفرار من العصابات ليس نهاية المطاف.. ماذا يواجه طالبو اللجوء ببريطانيا؟

أوضاع صعبة

وتشرف الدكتورة جوان ناش على عدد كبير من طالبي اللجوء، ووفقًا لها فإن واحدًا من كل عشرة زار طبيبًا بشأن مشاكل في المعدة يمكن أن تكون مرتبطة بما يأكلونه، كما أعربت عن قلقها بشأن بعض أطفال طالبي اللجوء الذين تراهم لا يكتسبون وزنًا.