المبعوث الأمريكي لليمن يتوجّه للمنطقة لدفع جهود السلام

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، أن المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ سيتوجه إلى الخليج هذا الأسبوع لدفع جهود السلام في البلاد، بحسب ما أوردت وكالة أنباء العالم العربي.