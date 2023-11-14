المبعوث الأمريكي لليمن يتوجّه للمنطقة لدفع جهود السلام

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، أن المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ سيتوجه إلى الخليج هذا الأسبوع لدفع جهود السلام في البلاد، بحسب ما أوردت وكالة أنباء العالم العربي.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "ليندركينغ" سيجتمع مع الشركاء اليمنيين والسعوديين والعمانيين والإماراتيين وغيرهم من الشركاء الدوليين؛ لبحث الخطوات اللازمة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الولايات المتحدة.
وأضافت أن المبعوث الأمريكي سيؤكد خلال زيارته أن الفرصة سانحة لينهي اليمنيون الصراع في بلادهم والمضي قدماً نحو إحلال السلام، وأن اندلاع صراع إقليمي أوسع يجازف بتقويض السلام في اليمن.