مسلّح يهدد المارة بسكين في كورسيكا.. والشرطة الفرنسية تنهي الموقف بالرصاص

شاب عمره 26 عامًا أثار الذعر في شارع نابليون.. ولم تُسجّل إصابات
مسلّح يهدد المارة بسكين في كورسيكا.. والشرطة الفرنسية تنهي الموقف بالرصاص
شهدت مدينة أجاكسيو جنوب جزيرة كورسيكا الفرنسية، السبت، حادثة مروعة بعد أن هدد رجل مسلح بسكين المارة وأصحاب المحلات في شارع نابليون، قبل أن ترديه الشرطة قتيلًا في موقع الحادث، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين.

ووفق ما نقلته "العربية نت" عن وسائل إعلام فرنسية، وقع الحادث نحو الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي، حيث حاولت الشرطة في البداية السيطرة على الرجل باستخدام مسدس صعق كهربائي، إلا أن محاولاتها لم تنجح.

وأعلنت النيابة العامة أن الرجل، البالغ من العمر 26 عامًا، قُتل برصاصة أطلقها أحد عناصر الشرطة، بعد فشل كل محاولات التهدئة، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بجراحه.

وأكدت الشرطة أن الحادث لا يزال قيد التحقيق لمعرفة دوافع المهاجم، في وقت تعيش فيه فرنسا حالة من الترقب الأمني المشدد تجاه الحوادث الفردية المسلحة.

