مسلّح يهدد المارة بسكين في كورسيكا.. والشرطة الفرنسية تنهي الموقف بالرصاص

شهدت مدينة أجاكسيو جنوب جزيرة كورسيكا الفرنسية، السبت، حادثة مروعة بعد أن هدد رجل مسلح بسكين المارة وأصحاب المحلات في شارع نابليون، قبل أن ترديه الشرطة قتيلًا في موقع الحادث، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين.