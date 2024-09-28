هكذا تمت تصفية "حسن نصرالله".. طائرات أسقطت 80 قنبلة خارقة للتحصينات الواحدة تزن طنًّا

كشفت مواقع إسرائيلية كيف تمت تصفية حسن نصرالله، أمين حزب الله، في العملية التي أطلق عليها الإسرائيليون اسم "النظام الجديد"، بينما كان كبار قيادات حزب الله في المقر يشاركون في تنسيق عمليات ضد إسرائيل.
وبدأ الهجوم بعد إسقاط طائرات سلاح الجو 80 قنبلة خارقة للتحصينات من نوع "هايفي هايد" MK84، تزن الواحدة طنًّا، بحسب تقرير لـ"هيئة البث الإسرائيلية".
وأوضحت أن القنبلة قادرة على اختراق التحصينات بعمق يتراوح بين 50 و70 مترًا تحت الأرض.
وأشارت إلى أن الوحدة التي نفذت العملية هي "الوحدة الـ119" في سلاح الجو بالجيش الإسرائيلي، المعروفة باسم "بات"، أما الطائرات التي نفذت الهجوم فهي طائرات "إف 15".
وبحسب "القناة الـ13" الإسرائيلية، فإن المقر الرئيسي لحزب الله يوجد في الطابق الـ14 تحت الأرض.