هكذا تمت تصفية "حسن نصرالله".. طائرات أسقطت 80 قنبلة خارقة للتحصينات الواحدة تزن طنًّا

كشفت مواقع إسرائيلية كيف تمت تصفية حسن نصرالله، أمين حزب الله، في العملية التي أطلق عليها الإسرائيليون اسم "النظام الجديد"، بينما كان كبار قيادات حزب الله في المقر يشاركون في تنسيق عمليات ضد إسرائيل.