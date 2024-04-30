"ترامب": "نتنياهو" فاشل وهناك أشخاص جيدون جدًا يمكن أن يتولوا منصبه

وتابع "ترامب": "ما كان ينبغي أن يحدث 7 أكتوبر أبدًا.. كل شيء كان موجودًا لوقف ذلك، والكثير من الناس كانوا على عِلْم بذلك، كما تعلمون، الآلاف والآلاف من الناس كانوا على عِلْم بذلك، لكن "إسرائيل" لم تكن تعلم بذلك، وأعتقد أن "نتنياهو" يُلام على ذلك بشدة".