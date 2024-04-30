"ترامب": "نتنياهو" فاشل وهناك أشخاص جيدون جدًا يمكن أن يتولوا منصبه

وجّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادًا حادًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، واصفًا إياه بـ"الفاشل".
وقال "ترامب" في مقابلة مع مجلة "تايم": "إن الانتقادات التي تعرّض لها نتنياهو محقة؛ بسبب فشله في منع عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "حماس" في 7 أكتوبر، وذلك حدث في فترة ولايته".
وأضاف: "إن هناك بعض الأشخاص الجيدين جدًا الذين يمكن أن يتولوا منصب نتنياهو".
وتابع "ترامب": "ما كان ينبغي أن يحدث 7 أكتوبر أبدًا.. كل شيء كان موجودًا لوقف ذلك، والكثير من الناس كانوا على عِلْم بذلك، كما تعلمون، الآلاف والآلاف من الناس كانوا على عِلْم بذلك، لكن "إسرائيل" لم تكن تعلم بذلك، وأعتقد أن "نتنياهو" يُلام على ذلك بشدة".
وحول ما إذا كان سيفكر في وقف المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل" لحملها على الانسحاب من الحرب، أجاب "ترامب" بأنه "لا يستبعد هذا الاحتمال، لكن إذا هاجمت إيران "إسرائيل"، فسنكون هناك".