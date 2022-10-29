كوريا الجنوبية.. قتيلان وعشرات الجرحى في تدافع أثناء الاحتفال بـ"الهالوين"

وأوضح مسؤول في وكالة الإطفاء الوطنية مون هيون جو، أنه جرى الإبلاغ عن وفاة اثنين من بين 24 نقلوا إلى المستشفيات القريبة بعد تعرضهم لسكتة قلبية في الحادث الذي وقع في منطقة إتايوان الصارمة، وفقًا لـ"رويترز".