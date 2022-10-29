كوريا الجنوبية.. قتيلان وعشرات الجرحى في تدافع أثناء الاحتفال بـ"الهالوين"

قُتل شخصان على الأقل؛ بسبب سكتة قلبية، وأصيب عشرات آخرون، بعد تدافع حشد كبير على منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية، للاحتفال بعيد الهالوين اليوم (السبت).
وأوضح مسؤول في وكالة الإطفاء الوطنية مون هيون جو، أنه جرى الإبلاغ عن وفاة اثنين من بين 24 نقلوا إلى المستشفيات القريبة بعد تعرضهم لسكتة قلبية في الحادث الذي وقع في منطقة إتايوان الصارمة، وفقًا لـ"رويترز".
وأشار إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع حيث لا تزال أنشطة الإنقاذ جارية.
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن مائة شخص على الأقل أصيبوا بجروح من جراء التدافع.
وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي عدة أشخاص يتلقون المساعدة من مسؤولي الإنقاذ والمواطنين في مكان الحادث.