القضاء الفرنسي يوافق على نقل أصول مجمدة لحاكم مصرف لبنان المركزي إلى الدولة

وعلى الرغم من أن الوكالة لم تعلن أسماء أي مشتبه بهم، فقد أكّد ممثّلو ادعاء في مدينة ميونيخ الألمانية لـ"رويترز"؛ أن "سلامة" مشتبه به في القضية التي أدّت لتجميد الأصول.