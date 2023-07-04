القضاء الفرنسي يوافق على نقل أصول مجمدة لحاكم مصرف لبنان المركزي إلى الدولة

أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري خوري، اليوم "الثلاثاء"؛ أن القضاء الفرنسي وافق على نقل أصول مجمدة تخصّ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ومعاونين له، إلى الدولة اللبنانية.
وجمدت منظمة "يوروجست" في 2022 أصولًا لبنانية حجمها حوالي 120 مليون يورو "127.78 مليون دولار" في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وموناكو وبلجيكا.
وعلى الرغم من أن الوكالة لم تعلن أسماء أي مشتبه بهم، فقد أكّد ممثّلو ادعاء في مدينة ميونيخ الألمانية لـ"رويترز"؛ أن "سلامة" مشتبه به في القضية التي أدّت لتجميد الأصول.