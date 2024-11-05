أحدهم طالب أنصاره بعدم التصويت له.. مرشحون خارج دائرة الضوء.. هؤلاء ينافسون "ترامب" و"هاريس"

وعلى الرغم من انسحاب "كيندي" إلا أن اسمه لا يزال مدرجًا في بطاقات التصويت، الأمر الذي دعاه إلى مخاطبة أنصاره على حسابه في منصات التواصل الاجتماعي ومطالبتهم بعدم التصويت له، وتوجيه صوتهم إلى منافسه الجمهوري دونالد ترامب.