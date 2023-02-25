المستشار الألماني يبدأ زيارةً إلى الهند للدفع باتفاق تجاريّ أوروبي

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الهند، اليوم "السبت"، في زيارة تستمرّ يومين، وتهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، والدفع باتفاق تجاري أوروبي، على الرغم من الخلافات بشأن أوكرانيا.