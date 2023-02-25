المستشار الألماني يبدأ زيارةً إلى الهند للدفع باتفاق تجاريّ أوروبي

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الهند، اليوم "السبت"، في زيارة تستمرّ يومين، وتهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، والدفع باتفاق تجاري أوروبي، على الرغم من الخلافات بشأن أوكرانيا.
وقال "شولتس" في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إنديا": "نريد تعزيز علاقتنا الثنائية مع الهند وتعاوننا في القضايا العالمية؛ مثل التخفيف من تغيّر المناخ، وتحويل أنظمتنا الاقتصادية بطريقة صحيحة وخضراء ومستدامة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأشار إلى وجود إمكانات هائلة لتكثيف التعاون في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين، والنقل، والأدوية، والاقتصاد الرقمي.
والتقى "شولتس" برفقة ممثلين عن كبرى الشركات الألمانية، بينها شركة سيمنز؛ برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في نيودلهي، قبل أن يتوجّه إلى بنغالور "جنوب" لزيارة مقرات شركات التكنولوجيا الألمانية.