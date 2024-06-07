قصف مكثف على جنوب غزة يسفر عن عدد من الشهداء الفلسطينيين

وأفادت الصحة الفلسطينية، أنها انتشلت العديد من الشهداء من مناطق غرب ووسط مدينة رفح، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على أحياء هذه المناطق، وقد دمر الاحتلال مربعات سكنية كاملة في غرب مدينة رفح، كما يواصل الاحتلال إغلاق معبر رفح البري، ويمنع المرضى والجرحى من السفر، مما فاقم من معاناة أهالي قطاع غزة.