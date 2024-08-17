وزير الخارجية المصري: الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيعطي الأمل للشعب المجاهد في غزة

وكان الوزير الفرنسي التقى الرئيسَ المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة اليوم السبت، واستعرضا أوجه التعاون بين البلدين والتركيز على أزمة غزة وأهمية عدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية.