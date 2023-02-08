الجزائر تستدعي سفيرها لدى فرنسا فورًا للتشاور

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية أنه في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعد وجودها على التراب الوطني ضروريًا بقرار من القضاء الجزائري، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا السيد سعيد موسي، فورًا للتشاور.