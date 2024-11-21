استشهاد 91 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 66 فلسطينيًّا وجرح وفقْد العشرات بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، في قصف إسرائيلي استهدف مربعًا سكنيًّا كاملًا، في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وأشارت إلى أن نقل الشهداء والجرحى يتم بشكل بدائي؛ بسبب توقف سيارات الإسعاف عن العمل؛ نظرًا لنفاد الوقود، وأن عملية الانتشال مستمرة، كما استُشهد 22 فلسطينيًّا في قصف للاحتلال على منزل بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.